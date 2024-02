Biglietti Rennes AC Milan: previsto il sold out al Roazhon Park, tutti i dettagli

Domani sera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. In vista del match è previsto il sold out al Roazhon Park

Il Milan si prepara ad affrontare il Rennes nel ritorno degli spareggi di Europa League 2023-24. I rossoneri troveranno un’atmosfera caldissima con oltre 29.000 spettatori presenti a fronte di circa 1200 tifosi del Milan presenti.

Come riportato da Sky Sport sarà sold out di biglietti con i tifosi francesi pronti a sostenere la propria squadra nonostante il risultato nettamente sfavorevole generato dalla partita d’andata.

