Biglietti #Milan AC Roma femminile: in11 e dettagli utili per l’acquisto

15:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero attraverso il proprio sito ufficiale ha diffuso le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti per Diavolo Rossonero Roma femminile

Per la quinta edizione consecutiva, le rossonere sono in Semifinale di Coppa Italia Femminile. Dopo il 6-0 nel doppio confronto (0-3 e 3-0) maturato nei Quarti contro il Sassuolo, la formazione allenata da Davide Corti si prepara ad affrontare la Roma – capolista e campione d’Italia in carica – per un posto in Finale. Un impegno difficile, contro una formazione sempre più completa e consapevole della propria forza, che l’anno scorso ci eliminò proprio in Semifinale. Si scende in campo al PUMA House of Football domenica 3 marzo alle 12.30 e le rossonere hanno tanti motivi per crederci.

La Coppa Italia, in questa stagione finora altalenante, è un obiettivo forte e concreto; la voglia di riscatto dopo l’eliminazione dell’anno scorso è tanta, il desiderio di regalarsi un trofeo lo è altrettanto. La squadra, reduce dal bel successo nel Derby, ha bisogno del sostegno del nostro pubblico: dalle ore 12.00 di mercoledì 28 febbraio sarà aperta la vendita dei biglietti di Diavolo Rossonero-Roma al prezzo di 12€, ridotto a 7€ per gli Under 12. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-ROMA

DOMENICA 3 MARZO ORE 12.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 12€ – CLICCA QUI

