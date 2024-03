Biglietti #Milan AC Lecce, TUTTE le in11 sulla vendita: #particolari e promozioni

19:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Biglietti Diavolo Rossonero Lecce, TUTTE le informazioni sulla vendita: #particolari e promozioni per la sfida del 31° turno di campionato

Arrivano novità importanti per l’acquisto dei biglietti per Diavolo Rossonero Lecce, match del 31° turno del campionato di Serie A. Di seguito tutti i #particolari sulle fasi di vendita e sulle promozioni, dal comunicato ufficiale del #club rossonero.

Il mese di aprile del Diavolo Rossonero in Serie A si aprirà con la sfida casalinga contro il Lecce. I rossoneri tornano ad affrontare i salentini nel mese di aprile per la prima volta dal 2009 quando le reti nel recupero di Ronaldinho e Inzaghi avevano regalato la vittoria.

BIGLIETTI

I biglietti per Diavolo Rossonero-Lecce sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Diavolo Rossonero e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati : dalle ore 15.00 di venerdì 15 marzo alle 23.59 di domenica 17 marzo, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili.

: dalle ore 15.00 di venerdì 15 marzo alle 23.59 di domenica 17 marzo, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili. Vendita libera: a partire da lunedì 18 marzo alle ore 15.00 e fino a esaurimento posti.

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 – se accompagnati da un adulto che contestualmente acquista un biglietto a prezzo pieno – potranno usufruire della tariffa speciale da 14€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 19€ in alcune zone dello stadio.

CLUB 1899 ONLINE

Inoltre, sono acquistabili – sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione “Club 1899” – i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Diavolo Rossonero nella Serie A 2023/24.

