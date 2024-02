Big Markus Thuram: «Sognavo di diventare calciatore. Questo sport può cambiare le vite» #Intervista

Pubblicità

Marcus Thuram intervistato ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid: le parole dell’attaccante dell’Inter

Thuram dell’Inter è stato intervistato a “We love football” ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid:

LE PAROLE – «Il calcio per me è un gioco, che amavo fare quando ero bimbo perché avevo un sogno di diventare calciatore: fare gol e dare piacere alla gente che viene allo stadio e che ci aiuta a vincere le partite. Il calcio è una scuola di vita perché, stando con i compagni, devo imparare il rispetto e il lavoro di squadra. Penso che essere una buona persona nel calcio ti aiuta a essere una buona persona fuori. I calciatori oggi sono idoli di molta gente, vuol dire che sono esempi per bambini e adulti e che possono far passare messaggi di impatto per la società. Il calcio può aiutare la gente a ritrovarsi, a sognare e a cambiare vita».

