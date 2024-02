Big Markus Thuram, ottimismo ad Appiano. C’è la sensazione che… La data del possibile rientro

Pubblicità

Filtra ottimismo sui tempi di recupero di Thuram, infortunatosi nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid

C’è ottimismo sui tempi di recupero di Thuram, che ha riportato un’elongazione dell’adduttore contro l’Atletico Madrid.

Secondo la Gazzetta dello Sport l’attaccante potrebbe tornare in campo in uno spezzone di partita contro il Bologna, in programma nel weekend del 10 marzo, per poi essere titolare contro gli spagnoli.

