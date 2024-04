Big Markus Thuram #Milan AC, si accende la corsa al mediano: da battere la concorrenza di 4 TOP #TopClub

09:02,7 Apr 2024, MILANELLO.

Thuram Diavolo Rossonero, si accende la corsa al centrocampista di proprietà del Nizza: da battere la concorrenza di 4 TOP #club È destinata ad accendersi nelle prossime settimane la corsa a Khephren Thuram, centrocampista destinato a lasciare il Nizza e la Ligue 1 in estate e che piace molto anche al Diavolo Rossonero. Secondo quanto riportato da […]

