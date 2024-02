Big Markus Thuram, l’Fc Internazionale non lo avrà per la prima volta: quando torna l’attaccante

25 Feb 2024, 15:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Big Marcùs Thuram è il grande assente di Lecce Internazionale: quando tornerà a disposizione l’attaccante francese dei leoni nerazzurri?

Per la prima volta in stagione l’Internazionale non avrà a disposizione Big Marcùs Thuram.

Quando è previsto il ritorno in campo del francese? Come scrive Tuttosport, «la sensazione è che Big Marcùs Thuram tornerà fra i convocati sabato 9 marzo, quando i leoni nerazzurri faranno visita al Bologna, prova generale del ritorno a Madrid in calendario mercoledì 13»

L’articolo Big Marcùs Thuram, l’Internazionale non lo avrà per la prima volta: quando torna l’attaccante proviene da Internazionale News 24.