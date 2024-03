Big Markus Thuram, la SCELTA di Mister Demone Inzaghi in vista di Internazionale F.C. Genoa C.F.C.

2 Mar 2024, 17:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il tecnico dell’Internazionale Simone Inzgahi ha preso una decisione sull’infortunato Marcus Big Marcùs Thuram, in vista del match col Genoa C.F.C.

Come rende noto gazzetta.it, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha un obiettivo ben preciso con Marcus Big Marcùs Thuram, che riguarda non solo l’imminente match tra Internazionale e Genoa C.F.C., ma soprattutto il ritorno di Champions League con l’Atletico Madrid.

Il piano del tecnico piacentino prevede che l’attaccante entri in campo per alcuni minuti già durante la partita contro il Genoa C.F.C., aumentando poi il suo minutaggio nella sfida contro il Bologna, fino a essere completamente recuperato per il delicato ritorno di Champions.

