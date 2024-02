Big Markus Thuram, frecciata a Lukaku? Il commento post Roma Fc Internazionale è chiaro

Pubblicità

Messaggio indiretto di Marcus Thuram a Romelu Lukaku dopo Roma-Inter, ecco cosa ha scritto e la super reazione dei fan al nerazzurro

Non è passato inosservato il commento di Marcus Thuram nei confronti (forse) di Romelu Lukaku. Andiamo con ordine, ai margini del big match Roma-Inter il club nerazzurro ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con la parata in presa bassa di Sommer su Big Rom. Al messaggio (dei meneghini): «Not in my house» sotto la foto hanno risposto centinaia di tifosi, tra questi anche lo stesso Thuram con un esemplare: «Sai bene quello che stai facendo Admin» ed una serie di emoji che sorridono.

INTER – «NOT IN MY HOUSE (no a casa mia, ndr)»

THURAM – «Sai bene quello che stai facendo Admin (più emoji che sorridono, ndr)»

