Big Markus Thuram finisce ko: guai in attacco per l’Fc Internazionale VS l’Atletico Madrid

Thuram finisce ko: guai in attacco per l’Inter contro l’Atletico Madrid. L’attaccante esce a fine primo tempo per infortunio

E’ durata solo 45 minuti la partita di Marcus Thuram contro l’Atletico Madrid. L’attaccante dell’Inter è finito ko a causa di una contrattura all’adduttore destro che non gli ha permesso di rientrare in campo nella ripresa.

Guai in attacco, quindi per i nerazzurri con Inzaghi che al posto del figlio d’arte Lilian (l’ex Juve è presente a San Siro) ha inserito Arnautovic.

