Big Markus Thuram esulta dopo Roma Fc Internazionale ed usa i caratteri cinesi: i tifosi impazziscono – NEWS

Pubblicità

Thuram esulta dopo Roma Inter ed usa i caratteri cinesi: i tifosi impazziscono. Il messaggio del francese dopo la vittoria di ieri

Al termine di Roma Inter, Marcus Thuram non ha perso tempo per festeggiare l’importante vittoria ottenuta in rimonta (grazie anche ad un suo gol) ed ha voluto mandare un messaggio sui social. L’attaccante francese utilizza addirittura i caratteri cinesi per rivolgersi ai fan, stesso carattere presente sulla maglia nerazzurra (in realtà bianca, essendo in trasferta) per via del Capodanno Cinese.

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcus Thuram (@thuram) Pubblicità

IL MESSAGGIO – «Veniamo, vediamo, conquistiamo.

Amala ».

L’articolo Thuram esulta dopo Roma Inter ed usa i caratteri cinesi: i tifosi impazziscono – FOTO proviene da Inter News 24.