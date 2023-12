Big Markus Thuram è una FURIA: i voti dei quotidiani alla sua prestazione

L’Inter ha battuto la Lazio 2-0 in una gara ostica per lunghi tratti, con i biancocelesti in grado di mettere molta pressione ai nerazzurri in diversi momenti. A dare una grande mano alla squadra di Inzaghi, allora, sono state ancora una volta le giocate di Marcus Thuram.

Come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, il gol nella ripresa è “quasi un premio” per tutto il lavoro fatto nella prima frazione, nella quale è stato una “furia”. Il Corriere dello Sport, in particolare, esalta i suoi “movimenti forsennati su tutto l’attacco” che hanno mandato in crisi la Lazio.

Da evidenziare, secondo Tuttosport, è anche l’atteggiamento “deciso su ogni pallone”, sublimato dal modo in cui arriva alla marcatura personale per il 2-0 finale.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7.5 – “Una furia, una calamita sul piede che controlla tutto, un motore nelle gambe che lo spinge ovunque. È lui l’Inter, nel primo tempo, il gol è quasi un premio”.

Corriere dello Sport 7.5 – “Atletismo, rambismo. Movimenti forsennati su tutto l’attacco per disorientare la difesa della Lazio e stuzzicare gli inserimenti di Lautaro. Il gol dello 0-2 nasce da una sua spizzata a centrocampo, aziona Barella che lo lancia in area. Da applausi a scena aperta lo schema, l’assalto, la stoccata”.

Tuttosport 7 – “Deciso su ogni pallone, cerca senza timori la profondità e il corpo a corpo. Vedi il modo in cui prepara e poi conclude per il 2-0”.

Passione Inter 7 – “Prova subito a sgasare in allungo e dà sensazione di poter essere molto pericoloso. Nel secondo tempo prova a dare una mano alla squadra a resistere alla pressione biancoceleste e segna con freddezza alla prima occasione”.