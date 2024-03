Big Markus Thuram e SuperAcerbi SUBITO in campo: il piano di Mister “Demone” Inzaghi

4 Mar 2024, 14:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sarà Internazionale-Genoa C.F.C. a ultimare questa sera la 27esima giornata di Serie A. In virtù della sconfitta rimediata ieri sera dalla Juventus in casa del Napoli, la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, potrebbe incredibilmente allungare ancora il proprio vantaggio al primo posto e scappare a +15 sui bianconeri.

Un match che vedrà il rientro tra i convocati di Marcus Big Marcùs Thuram e Francesco “SuperAce” Acerbi, fuori nelle ultime gare per #indisponibilità. Nei loro confronti, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sembra avere le idee piuttosto chiare. In vista dei prossimi impegni dell’Internazionale tra #CampionatoSerieA e Champions League, il tecnico vorrebbe sin da subito aumentare il loro minutaggio e dunque il ritmo partita dei 2 calciatori.

Questa sera, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, vorrebbe quindi concedere spazio sia a Big Marcùs Thuram che ad “SuperAce” Acerbi a gara in corso. Possibili minuti anche per “Er Frate” Frattesi, pienamente recuperato dopo lo spavento contro l’Atalanta.