Big Markus Thuram è già in doppia cifra. La NEWS lo esalta: “Ennesimo capolavoro di Mister Inzaghi”

Difficile trovare un migliore in campo in una sinfonia così ben eseguita da tutta l’orchestra. Gli assoli di Marcus Thuram però hanno sicuramente catturato l’attenzione e meritato una citazione, con il decimo gol stagionale (più 11 assist e 4 rigori procurati) che lo porta in doppia cifra a gennaio insieme a Calhanoglu e Lautaro Martinez: solo Real Madrid e Manchester City, nei top campionati, hanno tre giocatori con almeno dieci reti. Per farvi capire il livello raggiunto da questa Inter.

La Gazzetta dello Sport oggi dedica grandi complimenti all’attaccante francese: “Thuram da 10, Thuram ha fatto 10. Se un limite ce l’ha, questo ragazzone francese arrivato a Milano un’estate fa, qui a Riad si è faticato a intravederlo. Perché ora si è messo a fare anche il centravanti puro, a chiudere le azioni da classico 9, lui che così non nasce e così però ha scelto di diventare. Potenza di una personalità che non compri al mercato, quella no. Ha scelto lui il suo destino. […] A Riad, ieri sera, ha raggiunto la doppia cifra stagionale di reti: manca metà stagione, la sua migliore stagione di sempre si può già dire. È un altro capolavoro di Inzaghi. Ma giù il cappello di fronte a un ragazzo che non smette di imparare, che ad Appiano finisce gli allenamenti dopo i compagni, che ha fatto settimane di sedute aggiuntive per capire. E ha capito, eccome se ha capito. […] Thuram ha fin qui segnato la differenza nell’Inter in questa stagione”.