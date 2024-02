Big Markus Thuram, dall’amicizia con Mbappé ai consigli di Mkhitaryan: cosa c’è dietro la sua esplosione all’Fc Internazionale

Pubblicità

Thuram, dall’amicizia con Mbappé ai consigli di Mkhitaryan: cosa c’è dietro la sua esplosione del francese all’Inter

Marcus Thuram è senza alcun dubbio l’uomo copertina dell’Inter di Simone Inzaghi, specie nelle ultime settimane, nelle quali è risultato decisivo nei big match contro Juve e Roma. Dietro al successo del partner ideale di Lautaro Martinez ci sono alcuni retroscena e aneddoti. A parlarne è il Corriere dello Sport.

In primis l’amicizia col compagno in nazionale Kylian Mbappé: i due si conoscono da sempre e l’attaccante del PSG gli aveva consigliato in passato di essere più cattivo e di attaccare maggiormente la porta. Messaggio recepito. Poi la cura dei dettagli: da quando è in nerazzurro Marcus ha modificato qualcosa nella sua alimentazione e negli allenamenti personalizzati. Infine i consigli di Henrikh Mkhitaryan: l’armeno dal campo gli spiega come attaccare lo spazio e gli suggerisce come non disperdere energie inutili.

L’articolo Thuram, dall’amicizia con Mbappé ai consigli di Mkhitaryan: cosa c’è dietro la sua esplosione all’Inter proviene da Inter News 24.