Big Markus Thuram da sogno! Eguagliato il record all’Fc Internazionale di tre calciatori prima di lui: il dato

Thuram da sogno! Eguagliato il record all’Inter di tre calciatori prima di lui: il dato impressionante sull’attaccante francese

L’avventura all’Inter di Marcus Thuram è iniziata come meglio non si poteva. Gol, assist, giocate e quel feeling con Lautaro Martinez che pare innato. Il francese ha superato già diversi record, in particolare ha raggiunto tre ex calciatori nerazzurri in un dato.

Su inter.it si legge: «Le sue prestazioni e le sue giocate sono ormai un punto di forza per i nerazzurri. Marcus Thuram, in gol nel match d’andata contro i viola, ha segnato 8 reti in questa Serie A. Nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto quattro giocatori nella loro stagione di debutto sia con l’Inter che in Serie A, hanno raggiunto la doppia cifra di gol: Lukaku Eto’o e Djorkaeff».

