Big Markus Thuram, #colpo proibito a Savic: il gesto in Atletico Fc Internazionale non viene punito – NEWS

00:31, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Thuram, #colpo proibito a Savic: il gesto in Atletico Inter non viene punito. L’episodio nel primo tempo supplementare – VIDEO

Nel corso del primo tempo di Atletico Inter c’è stato un episodio che ha visto protagonisti Thuram e Savic.

pic.twitter.com/2NmDE0ikhI — Milan Posts Vidéo (@MilanPostsVide1) March 13, 2024

L’attaccante, figlio dell’ex Juve Lilian, ha colpito con un gesto proibito le parti intime del difensore che è poi caduto a terra in preda al dolore. Arbitro e Var non hanno punito il fatto e al 105′ Thuram è uscito dal campo per lasciar spazio a Sanchez.

