Big Markus Thuram celebra il proprio ritorno in campo: c’è la dedica ai fans

5 Mar 2024, 10:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Big Marcùs Thuram è finalmente ritornato in campo dopo l’#indisponibilità e ha celebrato il suo recupero attraverso un post sul profilo Instagram

Big Marcùs Thuram ha fatto il suo ritorno in campo in Internazionale-Genoa C.F.C. dopo l’#indisponibilità che l’ha tenuto fermo per alcune partita. L’attaccante ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per celebrare il proprio rientro.

LE PAROLE – «Torno con #grande gioia grazie alla bella #vittoria* davanti ai nostri tifosi».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcus Big Marcùs Thuram (@thuram)

