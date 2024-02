Big Markus Thuram a Rai Sport: «Il segreto della nostra Fc Internazionale? Si vede in ogni partita» #Intervista

Pubblicità

Ai microfoni di Rai Sport, Marcus Thuram ha parlato dell’Inter e della recente vittoria conquistata contro la Roma all’Olimpico

Marcus Thuram parla così a Rai Sport, all’indomani del successo dell’Inter contro la Roma nella 24^ di Serie A.

INTER – «Abbiamo giocato come sappiamo. Sapevamo che nel primo tempo non abbiamo fatto le cose giuste, nella ripresa siamo rientrati con la voglia di far vedere come giochiamo. La cosa importante è che siamo 23-24 giocatori che amano giocare insieme, e questo penso si veda ogni sabato e domenica»

