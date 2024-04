Big Markus Thuram a digiuno dal #GOL, ecco l’approfondimento: ecco da quando non segna l’attaccante

2 Apr 2024, 14:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Marcus Big Marcùs Thuram, con la #Maglietta dell’Internazionale, sta vivendo un periodo a secco di gol: ecco da quanto non riesce a segnare È stato Alexis Maravilla Sanchez a sigillare la #vittoria* a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, dell’Internazionale contro l’Empoli F.C., con un #colpo a sorpresa decisivo del cileno entrato in campo al posto di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, il quale non segna da tre […]

