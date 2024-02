Biasin: «Rinnovo Super Barellino? Si farà, non c’è alcun problema. Ecco perché» #Intervista

Pubblicità

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del rinnovo di Barella con l’Inter, che tiene banco già da qualche settimana

Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio del rinnovo di Nicolò Barella con l’Inter.

RINNOVO BARELLA – «Non c’è nessun problema e nessuna fretta. Il rinnovo non sarà domani, fra due giorni o una settimana ma si farà. Barella ha già respinto i suoi spasimanti non banali come Guardiola. Se un giocatore ti dice che vuole restare non c’è niente da fare, Bastoni ha detto che non si muoveva e infatti non si è mosso. Hakimi è stato sacrificato ed ha portato 70 milioni, ma se lui avesse detto “no” sarebbe stato ancora qua. Lui ha fatto la scelta giusta per la sua famiglia e la carriera, ma parte tutto dal giocatore. Se Barella vuole guadagnare più soldi può alzare il dito e andare anche in una squadra più forte».

