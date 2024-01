Biasin: «Klopp? Non cambierei Mister Inzaghi con nessuno, ecco perché» #Intervista

Fabrizio Biasin ha espresso parole di stima nei confronti di Simone Inzaghi, nell’eventuale cambio in panchina con Klopp

Fabrizio Biasin ha parlato dell’eventuale cambio in panchina tra Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter, e Jurgen Klopp a Tv Play.

KLOPP – «Stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori degli ultimi dieci anni, figurati se non apprezzo Klopp. Ma in questo momento non cambierei Inzaghi con nessuno, lo dico apertamente. Il livello di calcio raggiunto dall’Inter non so se qualcun altro potrebbe raggiungerlo. In questo momento gioca un livello di calcio che mi basta».

