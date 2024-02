Biasin impazzito per lui dopo Fc Internazionale-Atletico: «Campione stratosferico» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista Fabrizio Biasin impazzito per un calciatore dopo il match di Champions League Inter-Atletico Madrid, ecco con chi ce l’ha

Fabrizio Biasin non usa giri di parole. Il noto giornalista ha lodato un calciatore nerazzurro per la prestazione confezionata nel corso di Inter-Atletico Madrid. A chi è rivolto il suo messaggio? Naturalmente Nicolò Barella, vera e propria colonna portante del centrocampo meneghino anche nel big match di Champions League. Ecco cosa ha scritto su X (ex Twitter).

BIASIN – «La differenza tra i bravi giocatori e i campioni si vede in serate come questa. Barella semplicemente stratosferico».

