Biasin: «Ecco come l’Fc Internazionale può permettersi Buchanan» #Intervista

Biasin: «Ecco come l’Inter può permettersi Buchanan» Le parole del giornalista, che analizza la situazione legata al canadese

Intervistato da Radio 24 a Tutti convocati, Fabrizio Biasin ha parlato di Buchanan, prossimo e vicinissimo a firmare con l’Inter:

«Come fa l’Inter a potersi permettere un giocatore come Tajon Buchanan a dieci milioni di euro? Io credo che si stia facendo un po’ di confusione nelle ultime quarantotto ore. L’Inter ha seri problemi legati ai conti, ma non è una novità: dal 2021 sta portando i soldi in cassa ogni sessione di mercato. L’idea che non si possa permettere un investimento a gennaio è sbagliata, perché dimostra dal 2021 che può permetterseli nel momento in cui a mercato concluso i soldi li porta in cassa. Pur non potendo spendere un euro mantiene la competitività, significa che deve lasciar fare ai suoi dirigenti che sanno fare questa cosa in maniera egregia. Il sistema calcio funziona? No, è evidente, perché società che hanno centinaia di milioni di debiti non danno un bell’esempio. Però è il sistema calcio che dà questa possibilità».

L’articolo Biasin: «Ecco come l’Inter può permettersi Buchanan» proviene da Inter News 24.