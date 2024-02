Biasin avvisa tutti: «È un trappolone! Ora sembra che l’Fc Internazionale debba vincere la Champions» #Intervista

Pubblicità

Biasin avvisa tutti: «È un trappolone! Ora sembra che l’Inter debba vincere la Champions». Parla il giornalista di fede nerazzurra

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, parla così a Pressing dell’imminente ottavo di finale di Champions con l’Atletico.

Pubblicità

Pubblicità

Le sue parole: «L’Inter non è la squadra più forte d’Europa. Con l’Atletico assisteremo a un ottavo di finale totalmente equilibrato. L’Inter è un grande gruppo che significa essere una squadra dove tutti vorrebbero stare, sembra una famiglia allargata a tutti i 70 mila tifosi che seguono questa squadra a San Siro. Però non diciamo che è la squadra più forte d’Europa. Perché se no passiamo in un attimo dall’Inter deve vincere lo scudetto all’Inter deve vincere la Champions. Questa cosa mi fa molta paura. È il trappole, io conosco i miei polli. L’Inter ha vinto tutte le partite del 2024 e al primo pareggio saltano fuori tutti un’altra volta».

Pubblicità

L’articolo Biasin avvisa tutti: «È un trappolone! Ora sembra che l’Inter debba vincere la Champions» proviene da Inter News 24.