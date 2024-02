Biasin avverte la Juve: «Futuro Mr Max Allegri? Da Giuntoli questa impressione» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista Fabrizio BIasin ha parlato dei rivali dell’Inter, ecco cosa ne pensa del futuro di Allegri alla Juve, tra esonero e permanenza

Intervenuto su TvPlay, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la sua opinione sul futuro alla Juve di Massimiliano Allegri. Ecco cosa ne pensa dei rivali dell’Inter.

BIASIN – «La mia sensazione è che Giuntoli vorrà costruire la sua squadra con un suo allenatore, quindi credo che Allegri possa andare via nonostante abbia ancora un anno di contratto. Non credo neanche che il direttore voglia investire su allenatori datati con un grande passato, quindi mi aspetto un tecnico giovane e in rampa di lancio».

