Beuvink #Milan AC: una carriera iniziata grazie ai #social e…FootballManager! La RIVELAZIONE

Beuvink Diavolo Rossonero: una carriera iniziata grazie ai social e…FootballManager! La RIVELAZIONE sul nuovo scout dei rossoneri Wes Beuvink entra a far parte dell’organigramma del Diavolo Rossonero, ampliando la rete degli scout sotto la guida di Moncada. Intervistato dai nostri microfoni di Diavolo RossoneroNews24, il giornalista Luca Tumminello ci racconta qualcosa riguardo a questo giovanissimo scopritore di talenti. […]

