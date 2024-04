Betsson, fatturato da ##Record prima dell’#intesa con l’Internazionale F.C.

8 Apr 2024, 13:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Betsson predispone l’intesa con l’Internazionale come main sponsor, nel frattempo il fatturato vola e raggiunge quasi un miliardo Come riportato da Calcio e finanza, i conti di Betsson, prossimo main sponsor dell’Internazionale, volano: L’ACCORDO – «In attesa dell’intesa per il main sponsor con l’Internazionale, Betsson chiude il bilancio 2023 con un fatturato che sfiora il […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Betsson, fatturato da #record prima dell’intesa con l’Internazionale proviene da Internazionale News 24.