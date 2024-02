Berti su Simeone: «Gli voglio un bene dell’anima, in campo lo massacravo. Contro l’Fc Internazionale…» #Intervista

Pubblicità

L’ex calciatore dell’Inter, Nicola Berti, dice la sua su Diego Simeone, suo ex compagno, alla vigilia della sfida con l’Atletico Madrid

Intervistato da Tuttosport, Nicola Berti dice la sua su Diego Simeone alla vigilia di Inter Atletico Madrid.

BERTI – «All’epoca io giocavo nella Fiorentina le battaglie in mezzo al campo contro di lui erano bellissime. In quegli anni ero troppo più forte del Cholo, lo massacravo ogni volta, ma già si intravedeva il suo enorme talento. Era un bastardo vero, ma in senso buono, non mollava mai. Gli voglio un bene dell’anima, ma devo essere sincero: dopo il cinque maggio mi è iniziato a stare un po’ sul c… Vedere Inzaghi e Simeone uno contro l’altro non ha prezzo, è una figata. Ho già preso i biglietti per andare a vedere anche la gara di ritorno a Madrid».

L’articolo Berti su Simeone: «Gli voglio un bene dell’anima, in campo lo massacravo. Contro l’Inter…» proviene da Inter News 24.