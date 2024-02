Bernardeschi Vecchia Signora Juventina, sfuma anche l’ipotesi Lazio. Cosa filtra

Bernardeschi Juve, sfuma anche l’ipotesi Lazio. Cosa filtra sull’ex bianconero attualmente in MLS

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, anche la Lazio avrebbe abbandonato la pista Federico Bernardeschi. Per l’ex Juve nessun ritorno neanche in bianconero.

Si allontana sempre più la possibilità di un ritorno immediato in Serie A per il calciatore del Toronto.

