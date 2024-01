Bernardeschi Vecchia Signora Juventina, occasione last minute in prestito: Giuntoli ha questa idea

Bernardeschi Juve, occasione last minute in prestito: Giuntoli ha questa idea. Ecco cosa pensa del possibile ritorno

Il ritorno di Bernardeschi alla Juve sarebbe un’occasione di mercato last minute solo con la formula del prestito dal Toronto.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport spiegando che Giuntoli, comunque, a fronte della cessione di Kean all’Atletico Madrid e dell’arrivo di Djalo dal Lille, non avrebbe intenzione di toccare gli equilibri della squadra. Seguendo così quanto richiesto da Allegri. Il ritorno di Bernardeschi, quindi, al momento è in stand by.

The post Bernardeschi Juve, occasione last minute in prestito: Giuntoli ha questa idea appeared first on Juventus News 24.