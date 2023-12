Bernardeschi Vecchia Signora Juventina, lui spinge per tornare. Cosa filtra sull’affare

Bernardeschi Juve, l’esterno spinge per tornare in Italia e in bianconero: ecco cosa filtra sul possibile affare per l’esterno

Secondo Nicolò Schira, Federico Bernardeschi starebbe spingendo per tornare in Italia già a gennaio, vista la sua volontà di lasciare Toronto il prima possibile.

La sua prima scelta sarebbe ovviamente la Juve, club che non lo ritiene però un investimento di assoluta necessità. Il giocatore potrebbe essere una possibilità in caso di emergenza, ma non ci si svenerà per riportarlo a Torino.

