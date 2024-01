Bernardeschi Vecchia Signora Juventina, fissata la deadline: una decisione entro quella data. Ultime

Bernardeschi Juve, fissata la deadline per il ritorno dell’esterno in bianconero: una decisione verrà presa per quella data

Come scrive Tuttosport, in casa Juve rimane viva l’ipotesi di un ritorno di Federico Bernardeschi a gennaio per rinforzare un centrocampo che ha bisogno assoluto di nuovi tasselli.

L’esterno si è offerto e il club ci pensa, non escludendo questa possibilità anche se non è ovviamente quella in cima alla lista dei desideri. Una decisione verrà presa entro fine mercato invernale, sapendo che il ragazzo è pronto a lasciare Toronto.

