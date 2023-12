Bernardeschi-Vecchia Signora Juventina, ci risiamo: ecco perché è l’ipotesi più concreta per gennaio

Bernardeschi Juve, ci risiamo: ecco perché è l’ipotesi più concreta per gennaio. L’ex ha incontrato Vlahovic a Natale

Dopo aver incontrato Vlahovic a Torino nel giorno di Natale, Federico Bernardeschi potrebbe presto riconciliarsi anche con il resto della Juventus.

Come riporta La Stampa il ritorno dell’ex sarebbe oggi l’occasione più percorribile da Madama a gennaio (arriverebbe in prestito per sei mesi dal Toronto). In quel ruolo i bianconeri hanno sondato anche Sancho del Manchester United che sembra però più vicino al Borussia Dortmund (anche per lui sarebbe un ritorno).

