Bernardeschi Vecchia Signora Juventina, aria di ritorno? Alla Continassa hanno un’idea precisa

Bernardeschi Juve, aria di ritorno per l’esterno del Toronto? Ecco cosa ne pensano alla Continassa di questo affare

Come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, ad oggi la Juve non ha in programma nomi o possibili mosse per andare a sostituire Moise Kean, diretto verso l’Atletico Madrid.

Il mercato bianconero non è però del tutto chiuso come annunciato da Giuntoli: si continuerà infatti a valutare possibili occasioni da qui fino al primo febbraio prossimo, con l’opzione last-minute di un ritorno di Federico Bernardeschi ancora non da scartare del tutto.

The post Bernardeschi Juve, aria di ritorno? Alla Continassa hanno un’idea precisa appeared first on Juventus News 24.