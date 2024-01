Bernardeschi torna alla Vecchia Signora Juventina: spunta un altro indizio! Cosa succede

Bernardeschi torna alla Juve: spunta anche un altro indizio sul futuro dell’esterno. Ecco cosa sta succedendo

Federico Bernardeschi alla Juve, ci si scommette anche. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’esterno si è offerto nuovamente ai bianconeri, anche in prestito, e potrebbe così prendere il posto in rosa di Kostic, possibile partente.

Anche i bookies ci scommettono sopra, con le quote di un ritorno del giocatore carrarino che oscillano tra i 2 e i 2.50. Cifre basse, che lanciano un indizio nuovo sul giocatore.

The post Bernardeschi torna alla Juve: spunta un altro indizio! Cosa succede appeared first on Juventus News 24.