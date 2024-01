Bernardeschi rifiutato dalla Lazio: l’ex Vecchia Signora Juventina non torna in Italia

Bernardeschi rifiutato dalla Lazio: l’ex Juve non torna in Italia. Sarri lo voleva, ma ha richieste di ingaggio troppo alte

Il ritorno di Bernardeschi in Italia si fa sempre più complicato. In base a quanto reso noto da Repubblica edizione Roma, infatti, l’ex Juve sarebbe stato rifiutato dalla Lazio nonostante la volontà di Sarri di averlo in squadra.

La dirigenza biancoceleste ha abbandonato la pista che porta all’esterno offensivo del Toronto. L’ostacolo principale? Le richieste di ingaggio, considerate troppo alte per le casse della Lazio.

