Bernardeschi Lazio, Sarri vuole l’ex Vecchia Signora Juventina: ha chiesto a Lotito di accontentarlo

Bernardeschi Lazio, Sarri vuole l’ex Juve: ha chiesto a Lotito di accontentarlo. Gli aggiornamenti sull’esterno

Gli ultimi giorni del calciomercato Lazio di gennaio stanno facendo salire vertiginosamente la candidatura di Bernardeschi come possibile rinforzo in attacco per Sarri.

Per il Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore si è convinto e avrebbe chiesto a Lotito di accontentarlo. L’operazione per l’ex Juve sarebbe impostata su un prestito secco fino a giugno. L’ostacolo principale è lo stipendio dell’esterno: 3 milioni, infatti, sono considerati troppi dalla Lazio. Di Bernardeschi si era anche parlato nei giorni scorsi per un possibile ritorno in bianconero.

