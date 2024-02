Bergvall Tottenham: «È un sogno giocare qui, ecco come mi sento» #Intervista

Bergvall, neo acquisto del Tottenham e vecchio obiettivo di mercato dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese.

BERGVALL – «È una sensazione fantastica firmare per il Tottenham e un sogno avere l’opportunità di giocare in Premier League. Ho ricevuto un’accoglienza incredibilmente calorosa dal club e mi sento davvero il benvenuto».

Bergvall: “It’s a fantastic feeling to sign for Tottenham and a dream to have the opportunity to play in the Premier League”.

“I have received an incredibly warm reception from the club and feel really welcome”. pic.twitter.com/Mz191XyMMC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024