Bergonzi: «Maresca? Tra i best in Fc Internazionale Juve, l’ho capito quando ha ammonito quel calciatore» #Intervista

L’ex arbitro Bergonzi non usa giri di parole, ecco il suo pensiero sulla prova di Maresca nel corso del big match tra Inter e Juve

L’ex arbitro Bergonzi (attuale moviolista per la Rai), ha parlato così a La Domenica Sportiva ha su l’operato di Maresca dopo Inter Juve.

BERGONZI – «Maresca ha arbitrato molto bene, è stato tra i migliori in campo. Prestazione eccellente dal punto di vista tecnico, disciplinare e comportamentale. E’ stato accettato dai giocatori, ha fischiato 16 falli e non ne ha sbagliato uno. Mi ha convinto quando ha ammonito Vlahovic per una protesta plateale: ha fatto capire a tutti i giocatori e allo stadio che non avrebbe accettato questi comportamenti. Bravo Maresca nella partita più difficile del campionato, per fortuna non si è rivelata difficile».

