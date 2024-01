Bergami ammette: «Tifo ancora Fc Internazionale e abitando a San Siro succede…» #Intervista

Giuseppe Bergomi ha parlato del suo amore per l’Inter, retroscena simpatico poi sulla sua abitazione a San Siro

Intervistato a L’Avvenire, Beppe Bergomi ha parlato ancora una volta del suo amore per l’Inter. Ecco poi il simpatico retroscena sulla sua abitazione a San Siro e cosa accade quando una squadra fa gol.

LE PAROLE – «Interista da sempre e per sempre? Assolutamente, e andando avanti con gli anni ‘peggioro’. Naturalmente, se è per lavoro, guardo la partita. Altrimenti, quando sono in casa, e si gioca il derby con il Milan o con la Juve, cammino per la camera, butto l’occhio. Poi abitando in zona San Siro, arriva prima il boato dello stadio rispetto alle immagini in tv. E capisco che abbiamo fatto goal».

