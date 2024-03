Berardi #Milan AC, il clamoroso #Dietro le Quinte svelato da Carnevali: era fatta con questa #TopClub!

21:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Berardi Diavolo Rossonero, il clamoroso RETROSCENA svelato da Carnevali: era fatta con questa squadra! Le dichiarazioni dell’ad

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Radio Serie A dell’ex obiettivo del #mercato Diavolo Rossonero, conteso anche dalla Juventus.

PAROLE – «Quando Marotta era alla Juventus avevamo trovato un accordo per Berardi, ma poi il giocatore fece una scelta diversa. Non fu una rinuncia ai bianconeri, ma una volontà di restare al Sassuolo provando a giocare per qualcosa di importante. Domenico è un ragazzo speciale, mi ricordo quando fece quattro gol al Diavolo Rossonero e il Dottor Squinzi rientrando in spogliatoio gli disse: ‘Ma tutti oggi dovevi farli?‘».

