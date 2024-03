Berardi #Milan AC, continua l’incubo: rottura del tendine e stop lunghissimo! Cosa filtra per gli Europei

16:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Berardi Diavolo Rossonero, non c’è pace per l’obiettivo di #mercato: rottura del tendine e stop lunghissimo! Cosa filtra per gli Europei. Le ultime sul Sassuolo

Non c’è pace per Domenico Berardi, costretto a fermarsi ancora nel match del suo rientro dall’infortunio. Come riportato da SkySport, si tratta della rottura del tendine d’achille per l’esterno neroverde spesso accostato al calcio#mercato Diavolo Rossonero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Una pessima notizia per il Sassuolo e anche per la Nazionale: Berardi salterà infatti gli Europei in programma quest’estate.

Pubblicità

The post Berardi Diavolo Rossonero, continua l’incubo: rottura del tendine e stop lunghissimo! Cosa filtra per gli Europei appeared first on Diavolo Rossonero News 24.