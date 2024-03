14:15, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Berardi Juve, prezzo già fissato per l’estate! Cifre e #particolari della situazione, l’annuncio di Carnevali in vista del #mercato

A Radio Serie A, Giovanni Carnevali ha fissato il prezzo di Berardi. L’annuncio sul talento del Sassuolo a lungo accostato alla Juve.

BERARDI – «Quanto vale Berardi? Vale tanto, chiaramente dipende dal momento. Può essere intorno ai 30 milioni, anche perché l’anno prima avevamo avuto un’offerta da un grande club italiano, ma avevamo scelto di andare avanti insieme. Lui è un top, sotto tanti aspetti».

