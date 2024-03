Berardi #Juve, indisponibilità choc per l’esterno del Sassuolo: rottura del tendine d’Achille – NEWS

15:33, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve, in estate, è stata sulle tracce di Berardi, ma adesso il suo futuro potrebbe cambiare visto che è uscito anzitempo nel match contro il Verona per infortunio

Domenico Berardi ha dovuto lasciare il campo nella sfida Verona – Sassuolo. Il giocatore si è buttato a terra tenendo la caviglia, come rivelato da Sky Sport, e ha riportato la rottura del tendine d’Achille.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il nome di Berardi è spesso stato accostato alla Juve, sopratutto nella scorsa estate, ma adesso il suo futuro potrebbe essere compromesso a causa di questo grave infortunio, compreso Euro 2024.

Pubblicità

The post Berardi Juve, infortunio choc per l’esterno del Sassuolo: rottura del tendine d’Achille – FOTO appeared first on Juventus News 24.