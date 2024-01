Berardi, il futuro è finalmente deciso! L’ha svelato il Sassuolo

Accostato a Inter, Milan, ma specialmente alla Juve, l’ad del Sassuolo Carnevali ha fatto chiarezza una volta per tutte sul futuro di Berardi

Il leitmotiv è sempre lo stesso. Da ormai un lustro di anni ogni sessione di calciomercato vede rumors (mai per altro confermati) sul futuro di Berardi. Il giocatore è stato nel tempo accostato a Inter, Milan e (ultimamente) anche alla Juventus. Intervenuto a Tmw Radio, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha cercato una volta per tutte di fare chiarezza sulla situazione del super talento dei neroverdi.

BERARDI – «La Juventus in estate ha avuto interesse per Domenico, ma non si è fatto nulla perché tra essere interessati e avere la voglia di definire qualcosa ne passa. Al di là della Juventus ci sono stati anche altri club. da parte nostra c’è il desiderio di andare avanti insieme, ci lega qualcosa di speciale. Da anni ci sono voci ma per noi resta sempre il miglior acquisto di ogni sessione di mercato. Mi sono dispiaciute le parole di Mourinho, che non lo conosce. Non gli ho mai fatto nessuna promessa, se ci saranno opportunità ne discuteremo, per trovare la soluzione migliore per tutti».

