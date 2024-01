Benzema Fc Internazionale, l’avvocato svela: «Ecco in quale club mi piacerebbe vederlo» #Intervista

Hugues Vigier, avvocato di Karim Benzema, si è espresso così sul futuro del proprio assistito, accostato nelle ultime ore all’Inter

Intervenuto ai microfoni di BFMTV, Hugues Vigier, avvocato di Karim Benzema, ha parlato così del possibile futuro del proprio assistito (accostato nelle ultime ore all’Inter). L’attaccante ex Real Madrid, attualmente in forza all’Al-Ittihad (con cui però i rapporti sembrano deteriorati), è stato accostato nelle ultime ore ai nerazzurri per gennaio.

LE PAROLE – «Quando sei a questo livello e i tuoi risultati sono un po’ meno buoni in un dato momento, si è portati subito a dire che questa è la fine della tua carriera. Il Lione? Devo dire che mi farebbe molto piacere vederlo tornare a giocare all’OL, mi piacerebbe, ma per il momento non me lo ha annunciato».

