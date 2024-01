Benzema all’Fc Internazionale, la bomba di Frey: «Fidatevi, c’è una possibilità» #Intervista

Non ha dubbi Sébastien Frey, c’è una possibilità che Karim Benzema vada all’Inter, ecco il motivo dietro l’idea di mercato

Non ha usato giri di parole Sébastien Frey. Intervenuto su TV Play l’ex portiere ha parlato del calciomercato dell’Inter. In particolar modo, secondo la retroguardia, c’è questa possibilità che l’attaccante possa trasferirsi nel club meneghino. Ecco le sue parole e cosa dovrebbe accadere per mandare in porto il colpo.

IL COMMENTO – «Benzema è in rottura con l’Arabia Saudita, potrebbe essere sul mercato già a gennaio ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo ma nemmeno smentisce. La priorità è l’uscita di Sanchez se andrà via dall’Inter può essere una possibilità».

L’articolo Benzema all’Inter, la bomba di Frey: «Fidatevi, c’è una possibilità» proviene da Inter News 24.