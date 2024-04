Bento #Milan AC, schizza il prezzo del portiere: la concorrenza aumenta e serve questa CIFRA

00:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Bento Diavolo Rossonero, schizza il prezzo del portiere: la concorrenza aumenta e serve questa CIFRA per portarlo a Diavolo Rossoneroo. Le ultime di calcio#mercato Il portiere brasiliano dell’Athlético Paranaense, Bento Matheus Krepski, ha attirato l’attenzione del Diavolo Rossonero e non solo. A soli ventiquattro anni, ha fatto il suo esordio con la Seleçao sabato scorso a Wembley contro l’Inghilterra. È […]

