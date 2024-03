Bento #Milan AC, il portiere esce allo scoperto: ha detto questo sul suo FUTURO

18:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Bento Diavolo Rossonero, il portiere esce allo scoperto: ha detto questo sul suo FUTURO. Le ultime di calcio#mercato Reduce da due partite da titolare con il Brasile contro Inghilterra e Spagna, Bento Matheus Krepski è giunto a Curitiba mercoledì sera. Intercettato dai giornalisti di Globo Esporte, ha rapidamente commentato i rumors che lo collegano al calcio#mercato Diavolo Rossonero e all’Inter di alla […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Bento Diavolo Rossonero, il portiere esce allo scoperto: ha detto questo sul suo FUTURO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.